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Происшествия 17 апреля 2024 17:55

Прокуратура Москвы проверит слова телеведущей Лазаревой* об атаках на Россию

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Прокуратура Москвы проверит телеведущую Татьяну Лазареву* после ее слов об атаках украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщила Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«С целью реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о ее результатах», – сказано в ответе Генеральной прокуратуры.

Ранее парламентарий попросила надзорное ведомство проверить Лазареву* на предмет оправдания терроризма. Лазарева, по мнению Ямпольской, «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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