news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 27 сентября 2024 13:38

Прокуратура Москвы начала уголовное преследование против иноагента Варламова

Скопировать ссылку

Московская прокуратура начала уголовное преследование против Ильи Варламова, признанного иностранным агентом, за нарушение соответствующего закона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

40-летний Варламов дважды в течение года был оштрафован за нарушение правил деятельности иностранного агента, но продолжал публиковать материалы в социальных сетях без указания на свой статус.

Теперь прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы.

#иноагент #Прокуратура #блогеры
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100