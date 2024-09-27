Прокуратура Москвы начала уголовное преследование против иноагента Варламова

Московская прокуратура начала уголовное преследование против Ильи Варламова, признанного иностранным агентом, за нарушение соответствующего закона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

40-летний Варламов дважды в течение года был оштрафован за нарушение правил деятельности иностранного агента, но продолжал публиковать материалы в социальных сетях без указания на свой статус.

Теперь прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы.