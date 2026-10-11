Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в казанском аэропорту

Семь рейсов в Сочи задерживаются в аэропортах Ижевска, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Саранска и Уфы. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«Транспортными прокурорами в аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров. Соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров контролируется. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – заверили в надзорном ведомстве.

В случае нарушений прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по номеру +7 (910) 796-59-45.