news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 11 октября 2026 12:37

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в казанском аэропорту

Читайте нас в

Семь рейсов в Сочи задерживаются в аэропортах Ижевска, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Саранска и Уфы. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«Транспортными прокурорами в аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров. Соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров контролируется. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – заверили в надзорном ведомстве.

В случае нарушений прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по номеру +7 (910) 796-59-45.

#аэропорт Казань #задержка авиарейса #транспортная прокуратура
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Северное сияние заметили в нескольких районах Татарстана

Северное сияние заметили в нескольких районах Татарстана

10 октября 2026
Трамп заявил о необходимости смены лидера Украины

Трамп заявил о необходимости смены лидера Украины

10 октября 2026
Новости партнеров