Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту РТ

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах аэропортах Казани, «Бегишево», Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, Уфы и Чебоксар, где произошли задержки рейсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Транспортные прокуроры в аэропортах контролируют соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и своевременное оказание им услуг. Организованы мобильные приемные», – говорится в сообщении.

В случае нарушений прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру: +7 (910) 796-59-45.