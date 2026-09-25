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Происшествия 25 сентября 2026 08:28

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту РТ

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Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах аэропортах Казани, «Бегишево», Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, Уфы и Чебоксар, где произошли задержки рейсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Транспортные прокуроры в аэропортах контролируют соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и своевременное оказание им услуг. Организованы мобильные приемные», – говорится в сообщении.

В случае нарушений прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру: +7 (910) 796-59-45.

#транспортная прокуратура #международный аэропорт казань #аэропорт бегишево
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