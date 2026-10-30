Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Татарстана

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Республики Татарстан. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В сообщении отмечается, что сегодня, 30 октября 2026 года, по различным причинам произошли задержки рейсов в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, Уфы и Чебоксар. В связи с ограничением использования воздушного пространства в московском регионе на запасные аэродромы в Казани, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Самаре, Ульяновске и Уфе приземлились более 50 пассажирских самолетов, следовавших в аэропорты столицы.

«Транспортными прокурорами в воздушных гаванях организованы мобильные приемные для пассажиров. Соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и своевременное оказание им услуг находится на контроле надзорного ведомства», – заверили в прокуратуре.

В случае нарушений прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по номеру +7 (910) 796-59-45.