Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Татарстана

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах «Казань» и «Бегишево». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня, 08 октября 2026 года, по различным причинам произошли задержки рейсов в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Самары, Ульяновска, Уфы и Чебоксар. Транспортные прокуроры в аэропортах контролируют соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и своевременное оказание им услуг. Организованы мобильные приемные», – говорится в сообщении.

В случае нарушений прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.

Напомним, на фоне режима беспилотной опасности и угрозы атак БПЛА на семь городов Татарстана Росавиация объявляла о введении временных ограничений в аэропортах республики.