Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров из-за ограничений в аэропортах РТ

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, столкнувшихся с задержкой рейсов в аэропортах Татарстана.

Сотрудники ведомства на месте следят за предоставлением пассажирам всех услуг, предусмотренных авиационными правилами.

«В случае нарушений прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45», – рассказали в ведомстве.

Напомним, сегодня в Татарстане объявили режим беспилотной опасности, из-за чего в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск рейсов.