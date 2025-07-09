Прокуратура Казанского гарнизона разъяснила порядок выплат раненым на СВО росгвардейцам

Прокуратура Казанского гарнизона разъяснила порядок получения выплат для росгвардейцев, получивших ранения на СВО, и членам их семей.

В связи с внесением в декабре прошлого года изменений в Указ Президента РФ «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей» для росгвардейцев, которые получили ранение во время проведения специальной военной операции, установлены новый порядок обеспечения, а также размеры единовременной выплаты.

Так, в случае получения ранения после 12 ноября прошлого года, вне зависимости от тяжести полученного ранения военнослужащим выплачивается часть единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей.

После чего в случае необходимости военнослужащий в военно-медицинских организациях проходит медицинское освидетельствование, по результатам которого полученное ранение признается легким или тяжелым увечьем. В случае признания полученного ранения легким увечьем бойцам производится доплата в размере 900 тыс. рублей, тяжелым – 2,9 млн. рублей.

Если полученное ранение стало причиной установления инвалидности, то военному производится дополнительная выплата в миллион рублей.

При этом важно знать, что для обеспечения частью единовременной выплаты за инвалидность, наступившей вследствие полученного до 12 ноября 2024 гола ранения, необходимо обращаться в филиал Государственного фонда «Защитники Отечества».