Прокуратура Казани выяснила, что в озеро Средний Кабан сбрасывают сточные воды

Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку из-за сброса сточных вод в озеро Средний Кабан в районе улицы Хади Такташа, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Росприроднадзора зафиксировали загрязненные стоки с характерным запахом канализации и взяли пробы воды для анализа. Оказалось, что сброс осуществляется МУП «Городское благоустройство», которое не имеет разрешений на использование водного объекта для целей сброса сточных вод. Кроме того, предприятие не учло негативное воздействие стоков на окружающую среду.

В результате прокуратура возбудила два административных дела против должностного лица организации: за незаконное использование водных ресурсов и непредставление сведений о постановке на учет объектов негативного воздействия на экологию.

Материалы направлены в Волжско-Камское управление Росприроднадзора для дальнейшего рассмотрения.