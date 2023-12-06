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После прорыва трубы на Короленко на сотрудника «Водоканала» возбуждено дело
Прокуратура выявила нарушения в работе казанского «Водоканала» после коммунальной аварии на улице Короленко.
Установлено, что 3 ноября прорвало трубу водопровода рядом с домом № 65 на улице Короленко. С 5 по 21 ноября жители дома неоднократно обращались на горячую линию «Водоканала», однако каких-либо мер по ликвидации коммунальной аварии предпринято не было.
Только вечером 22 ноября на место приехала аварийная бригада, которая отключила холодное водоснабжение, которое было восстановлено через сутки.
В результате прокуратура Ново-Савиновского района проверла проверку и возбудила в отношении заместителя начальника управления «Водоканала» административное дело по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Постановление с материалами проверки направлено в Госжилинспекцию Татарстана, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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