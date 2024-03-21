После падения ледяной глыбы на авто на инженера казанской УК возбудили дело

Прокуратура Казани закончила проверку после падения ледяной глыбы на автомобиль на улице Модельной. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Напомним, что глыба льда упала на легковушку, которая была припаркована возле дома №5 на улице Модельная в Казани.

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Выяснилось, что многоквартирный дом обслуживается управляющей компанией «УютСервисГрупп». В итоге в отношении ведущего инженера возбуждено административное дело. Материалы дела направлены в Госжилинспекцию.

Одновременно в адрес руководителя УК внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.