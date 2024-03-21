Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
После падения ледяной глыбы на авто на инженера казанской УК возбудили дело
Прокуратура Казани закончила проверку после падения ледяной глыбы на автомобиль на улице Модельной. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Напомним, что глыба льда упала на легковушку, которая была припаркована возле дома №5 на улице Модельная в Казани.
Выяснилось, что многоквартирный дом обслуживается управляющей компанией «УютСервисГрупп». В итоге в отношении ведущего инженера возбуждено административное дело. Материалы дела направлены в Госжилинспекцию.
Одновременно в адрес руководителя УК внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников