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Прокуратура Казани возбудила больше 15 дел на сотрудников «Водоканала»
Прокуратура Казани возбудила 18 дел об административных правонарушениях в отношении сотрудников «Водоканала». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью
Аделя Гайнутдинова.
«Ведомством выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе нарушения требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, порядка осуществления закупок, трудового законодательства, а также нормативов ликвидации последствий аварий на сетях водоснабжения и водоотведения», –говорится в сообщении. Отмечается, что за длительное устранение порывов на сетях водоснабжения возбуждено два административных дела.
В адрес руководителя «Водоканала» внесено представление об устранении нарушений.
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