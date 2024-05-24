Прокуратура Казани возбудила больше 15 дел на сотрудников «Водоканала»

Прокуратура Казани возбудила 18 дел об административных правонарушениях в отношении сотрудников «Водоканала». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью

Аделя Гайнутдинова.

«Ведомством выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе нарушения требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, порядка осуществления закупок, трудового законодательства, а также нормативов ликвидации последствий аварий на сетях водоснабжения и водоотведения», –говорится в сообщении. Отмечается, что за длительное устранение порывов на сетях водоснабжения возбуждено два административных дела.

В адрес руководителя «Водоканала» внесено представление об устранении нарушений.