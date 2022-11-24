news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
24 ноября 2022  12:14
Полина Шевчук

Прокуратура Казани требует от коммунальщиков заменить трубу, из-за которой топит подвал

news_top_970_100

В прокуратуру Казани обратились жильцы дома №5 по улице Озеро Лебяжье. Они рассказали, что в подвале дома постоянно скапливается вода. Высота порой достигает 2 метров.

Как рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, обслуживающая дом УК «Заречье» при проверке состояния водопроводных сетей повреждений не выявила. 

После проведена еще одна проверка, которая установила, что подвал топит из трубы, которая расположена на входе в дом.

В адрес руководителя МУП «Водоканал» внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

«В настоящее время принято решение о проведении ремонтных работ силами МУП «Водоканал» и ООО «УК «Заречье» в срок до 30 декабря 2022 года», – уточнил Галиев.

Ход ремонтных работ находится на контроле в надзорном ведомстве.
 

 

#МУП «Водоканал» #затопило #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100