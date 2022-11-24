Прокуратура Казани требует от коммунальщиков заменить трубу, из-за которой топит подвал

В прокуратуру Казани обратились жильцы дома №5 по улице Озеро Лебяжье. Они рассказали, что в подвале дома постоянно скапливается вода. Высота порой достигает 2 метров.

Как рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, обслуживающая дом УК «Заречье» при проверке состояния водопроводных сетей повреждений не выявила.

После проведена еще одна проверка, которая установила, что подвал топит из трубы, которая расположена на входе в дом.

В адрес руководителя МУП «Водоканал» внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

«В настоящее время принято решение о проведении ремонтных работ силами МУП «Водоканал» и ООО «УК «Заречье» в срок до 30 декабря 2022 года», – уточнил Галиев.

Ход ремонтных работ находится на контроле в надзорном ведомстве.

