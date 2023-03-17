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Новости Татарстана и Казани
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Прокуратура Казани требует наказать виновных в том, что ребенку зажало ногу в автобусе
Прокуратура Казани провела проверку после инцидента с ребенком, которому прищемило ногу дверьми в городском автобусе, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Надзорное ведомство установило, что 3 марта 2023 года водитель автобуса №22 не убедился, что все пассажиры вышли, и закрыл двери, которыми прищемило ногу девочки.
Прокуратура потребовала от директора МУП «ПАТП-2» устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
В данный момент акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
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