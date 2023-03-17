Прокуратура Казани требует наказать виновных в том, что ребенку зажало ногу в автобусе

Прокуратура Казани провела проверку после инцидента с ребенком, которому прищемило ногу дверьми в городском автобусе, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство установило, что 3 марта 2023 года водитель автобуса №22 не убедился, что все пассажиры вышли, и закрыл двери, которыми прищемило ногу девочки.

Прокуратура потребовала от директора МУП «ПАТП-2» устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

В данный момент акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.