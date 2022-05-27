Прокуратура Казани проверит условия жизни ребенка-инвалида

В соцсетях появилась история про семью из Казани, в которой воспитывается ребенок-инвалид.

По словам отца мальчика, они стояли в очереди на получение жилья, через некоторое время квартиру дали. Однако она находилась на пятом этаже. В лифт инвалидная коляска не проходит, и сына приходится выносить на улицу на руках.

Семья вновь обратилась за помощью. В апреле прошлого года жилье признали непригодным для проживания инвалида, но с тех пор никакого решения не было.

По данной информации прокуратура Казани проводит проверку, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев в телеграм-канале ведомства.

