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Происшествия
27 мая 2022  10:49
Полина Шевчук

Прокуратура Казани проверит условия жизни ребенка-инвалида

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В соцсетях появилась история про семью из Казани, в которой воспитывается ребенок-инвалид.

По словам отца мальчика, они стояли в очереди на получение жилья, через некоторое время квартиру дали. Однако она находилась на пятом этаже. В лифт инвалидная коляска не проходит, и сына приходится выносить на улицу на руках.

Семья вновь обратилась за помощью. В апреле прошлого года жилье признали непригодным для проживания инвалида, но с тех пор никакого решения не было.

По данной информации прокуратура Казани проводит проверку, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев в телеграм-канале ведомства.
 

#ребенок-инвалид #Прокуратура РТ
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