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Происшествия 20 августа 2024 17:20

Прокуратура Казани провела проверку после сообщения об обрушения потолка в жилом доме

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Прокуратура Московского района Казани завершила проверку после сообщений об обрушении потолка в доме №156 на Декабристов. Выяснилось, что ремонт кровли производился с нарушениями требований в области строительства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме того, аналогичные нарушения были выявлены в действиях организации «Эсс-Кзн» при проведении ремонта в доме №8 на улице Энергетиков.

По итогам проверки возбуждено дело об административном правнонарушении, в адрес руководителя организации внесено представление.

Фото: © Прокуратура РТ

#Прокуратура #Казань
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