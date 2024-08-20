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Прокуратура Казани провела проверку после сообщения об обрушения потолка в жилом доме
Прокуратура Московского района Казани завершила проверку после сообщений об обрушении потолка в доме №156 на Декабристов. Выяснилось, что ремонт кровли производился с нарушениями требований в области строительства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Кроме того, аналогичные нарушения были выявлены в действиях организации «Эсс-Кзн» при проведении ремонта в доме №8 на улице Энергетиков.
По итогам проверки возбуждено дело об административном правнонарушении, в адрес руководителя организации внесено представление.
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