news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
3 февраля 2022  11:41
Полина Шевчук

Прокуратура Казани провела проверку после гибели мужчины в колодце с битумом

news_top_970_100

После гибели мужчины в колодце с жидким битумом, которая произошла в конце декабря на улице Клары Цеткин в Казани, прокуратура Казани провела проверку.

Надзорное ведомство установило, что территория, где находилось мазутохранилище, принадлежит компании ООО «Электрон». Однако земля не использовалась, на территории не было охраны и пропускного режима.

Таким образом администрация компании не приняла все необходимые меры, препятствующие проникновению на территорию посторонних лиц.

В адрес директора ООО «Электрон» было направлено представление об устранении нарушений, в том числе разработать новый порядок эксплуатации земельного участка с мазутохранилищем, обеспечивающий безопасность жизни и здоровья людей. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани мужчина погиб, упав в колодец с битумом.

 

#Прокуратура РТ #погиб мужчина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное