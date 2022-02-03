Прокуратура Казани провела проверку после гибели мужчины в колодце с битумом

После гибели мужчины в колодце с жидким битумом, которая произошла в конце декабря на улице Клары Цеткин в Казани, прокуратура Казани провела проверку.

Надзорное ведомство установило, что территория, где находилось мазутохранилище, принадлежит компании ООО «Электрон». Однако земля не использовалась, на территории не было охраны и пропускного режима.

Таким образом администрация компании не приняла все необходимые меры, препятствующие проникновению на территорию посторонних лиц.

В адрес директора ООО «Электрон» было направлено представление об устранении нарушений, в том числе разработать новый порядок эксплуатации земельного участка с мазутохранилищем, обеспечивающий безопасность жизни и здоровья людей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани мужчина погиб, упав в колодец с битумом.