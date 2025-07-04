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Происшествия 4 июля 2025 16:01

Прокуратура Вахитовского района Казани просит остановить работу детского парка «Елмай»

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Прокуратура Вахитовского района Казани выявила нарушения в работе детского парка «Елмай», расположенного на набережной реки Казанки.

Выяснилось, что парк функционирует без определенного владельца , а его имущество не оформлено ни на кого официально. Это стало основанием для обращения в суд с административным иском — прокуратура требует передать объект на баланс города.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе прокуратуры РТ, из-за многочисленных жалоб в интернете на состояние оборудования парка прокурор направил ходатайство о закрытии парка до устранения нарушений.

Суд рассматривает заявление.

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