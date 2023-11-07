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Руc Тат
Происшествия 7 ноября 2023 13:48

Прокуратура Казани потребовала сократить интервалы в движении общественного транспорта

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Прокуратура Казани потребовала сократить интервалы в движении общественного транспорта
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Прокуратура Московского района города Казани провела проверку и выявила нарушения в организации внутригородских пассажирских перевозок. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сотрудники ведомства установили, что водители городского автобуса № 37, следующего по маршруту «Ферма-2 –Сухая река», не всегда соблюдают временной интервал движения между остановками.

Как отмечают в надзорном ведомстве, перевозчик обязан обеспечивать перевозку пассажиров по установленному маршруту и расписанию, и не имеет права отменять рейсы или изменять расписание движения без согласования.

В итоге прокуратура объявила руководителю транспортного предприятия предостережение.

#Прокуратура РТ
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