Прокуратура Казани потребовала сократить интервалы в движении общественного транспорта

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Прокуратура Московского района города Казани провела проверку и выявила нарушения в организации внутригородских пассажирских перевозок. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сотрудники ведомства установили, что водители городского автобуса № 37, следующего по маршруту «Ферма-2 –Сухая река», не всегда соблюдают временной интервал движения между остановками.

Как отмечают в надзорном ведомстве, перевозчик обязан обеспечивать перевозку пассажиров по установленному маршруту и расписанию, и не имеет права отменять рейсы или изменять расписание движения без согласования.

В итоге прокуратура объявила руководителю транспортного предприятия предостережение.