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Прокуратура Казани обязала мэрию контролировать деятельность уличных музыкантов
Прокуратура Казани опротестовала постановление Исполнительного комитета и потребовала от местных властей контролировать проведение культурно-развлекательных мероприятий с участием уличных артистов, таких как музыканты, художники и аниматоры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее только заместитель главы исполнительного комитета имел такие полномочия. Однако теперь список лиц, уполномоченных на составление протоколов и принятие соответствующих мер, был расширен. Теперь сотрудники местного самоуправления также могут принимать соответствующие меры в отношении уличных музыкантов, художников и аниматоров.
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