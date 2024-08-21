Прокуратура Казани обязала мэрию контролировать деятельность уличных музыкантов

Прокуратура Казани опротестовала постановление Исполнительного комитета и потребовала от местных властей контролировать проведение культурно-развлекательных мероприятий с участием уличных артистов, таких как музыканты, художники и аниматоры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее только заместитель главы исполнительного комитета имел такие полномочия. Однако теперь список лиц, уполномоченных на составление протоколов и принятие соответствующих мер, был расширен. Теперь сотрудники местного самоуправления также могут принимать соответствующие меры в отношении уличных музыкантов, художников и аниматоров.