Прокуратура Казани начала проверку после возгорания маршрутного автобуса

Надзорное ведомство организовало проверку после возгорания в казанском автобусе 93-го маршрута.

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности при пассажирских перевозках. Если найдут какие-либо нарушения – будут приняты меры реагирования. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Казани на ходу загорелся маршрутный автобус. Момент возгорания попал на видео.