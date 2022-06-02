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Ру Тат
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Происшествия
2 июня 2022  15:18
Павел Климчак

Прокуратура Казани начала проверку после возгорания маршрутного автобуса

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Надзорное ведомство организовало проверку после возгорания в казанском автобусе 93-го маршрута.

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности при пассажирских перевозках. Если найдут какие-либо нарушения – будут приняты меры реагирования. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Казани на ходу загорелся маршрутный автобус. Момент возгорания попал на видео.

#автобус #Прокуратура
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