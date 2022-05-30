Прокуратура Казани добилась , чтобы УК починила крышу дома, где живет женщина-инвалид

В прокуратуру обратилась женщина-инвалид, которая проживает в доме №4/2 по улице Дежнева в Казани. Она рассказала, что из-за таяния снега и сильных дождей крыша дома протекает и топит квартиру.

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, проведенная прокуратурой проверка подтвердила факт протечки крыши.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к УК «Заречье», требуя от управляющей компании отремонтировать кровлю дома.

После вмешательства в дело прокуратуры крышу починили.

