Прокуратура ищет виновных массового мора рыбы в пруду в Лениногорске

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура проверила сообщение о массовой гибели рыбы в пруду Камышлинский на улице Менделеева в Лениногорске. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в апреле этого года в пруд был сброс сточных вод. Из-за этого произошел массовый мор рыбы. Специалисты Минэкологии и природных ресурсов РТ взяли пробы воды и выявили в них превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ по аммоний-иону и по фосфат-иону.

Ущерб водным биологическим ресурсам оценен в 937 тыс. рублей.

Прокуратура направила собранные материалы в Следком РТ. По требованию надзорного органа возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение вод, повлекшие массовую гибель животных».

