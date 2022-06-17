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Происшествия
17 июня 2022  08:55
Полина Шевчук

Прокуратура ищет виновных массового мора рыбы в пруду в Лениногорске

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Татарская природоохранная межрайонная прокуратура проверила сообщение о массовой гибели рыбы в пруду Камышлинский на улице Менделеева в Лениногорске. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в апреле этого года в пруд был сброс сточных вод. Из-за этого произошел массовый мор рыбы. Специалисты Минэкологии и природных ресурсов РТ взяли пробы воды и выявили в них превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ по аммоний-иону и по фосфат-иону.

Ущерб водным биологическим ресурсам оценен в 937 тыс. рублей.

Прокуратура направила собранные материалы в Следком РТ. По требованию надзорного органа возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение вод, повлекшие массовую гибель животных».
 

#мор рыбы #загрязнение реки #Прокуратура РТ
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