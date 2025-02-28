Прокуратура Елабуги требует компенсацию для жены рабочего, погибшего в траншее

Елабужская прокуратура подала в суд иск в интересах супруги рабочего, который трагически погиб на производстве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В октябре 2024 года сотрудник «ПО ЕлАЗ», осуществляя контроль за заменой трубопровода, спустился в траншею глубиной 2,5 метра, где произошло обрушение грунта. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Проверка выявила нарушения требований охраны труда со стороны работодателя.

По результатам проверки прокуратура Елабуги обратилась в суд с иском в защиту интересов вдовы, потребовав от работодателя компенсировать ей моральный ущерб.

На данный момент иск находится на стадии рассмотрения в суде.