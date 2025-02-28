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Происшествия 28 февраля 2025 18:37

Прокуратура Елабуги требует компенсацию для жены рабочего, погибшего в траншее

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Елабужская прокуратура подала в суд иск в интересах супруги рабочего, который трагически погиб на производстве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В октябре 2024 года сотрудник «ПО ЕлАЗ», осуществляя контроль за заменой трубопровода, спустился в траншею глубиной 2,5 метра, где произошло обрушение грунта. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Проверка выявила нарушения требований охраны труда со стороны работодателя.

По результатам проверки прокуратура Елабуги обратилась в суд с иском в защиту интересов вдовы, потребовав от работодателя компенсировать ей моральный ущерб.

На данный момент иск находится на стадии рассмотрения в суде.

#елабуга #Прокуратура
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