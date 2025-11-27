Прокуратура добивается выплаты зарплаты сотрудникам охранной фирмы в Альметьевске

Прокуратура Альметьевска проверила частную охранную фирму «СТРАЖ» и выявила грубое нарушение прав работников.

Оказалось, что с августа по сентябрь 2025 года компания не выплачивала зарплату своим сотрудникам. Общая сумма долга перед работниками составила почти миллион рублей.

По факту невыплаты зарплаты против директора фирмы возбуждено административное дело. Все материалы направлены в Трудовую инспекцию Татарстана для принятия решения.

Кроме того, руководителю фирмы внесли официальное предупреждение с требованием немедленно исправить нарушения.