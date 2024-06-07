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Происшествия 7 июня 2024 14:23

Прокуратура добивается выплаты зарплаты работникам Пестречинского ЧОПа

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В Пестречинском районе прокуратура добивается защиты трудовых прав сотрудников частного охранного предприятия «Тайпан».

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова, с декабря 2023 года по февраль 2024 года предприятием не произведена выплата заработной платы на общую сумму более 158 тыс. рублей. В результате ведомством возбуждено уголовное дело.

Кроме того, выяснилось, что с рядом сотрудников работодатель не заключил трудовые договоры. В связи с чем прокуратура обратилась в суд с иском, встав на защиту трудовых прав работников предприятия.

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