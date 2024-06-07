Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура добивается выплаты зарплаты работникам Пестречинского ЧОПа
В Пестречинском районе прокуратура добивается защиты трудовых прав сотрудников частного охранного предприятия «Тайпан».
Как сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова, с декабря 2023 года по февраль 2024 года предприятием не произведена выплата заработной платы на общую сумму более 158 тыс. рублей. В результате ведомством возбуждено уголовное дело.
Кроме того, выяснилось, что с рядом сотрудников работодатель не заключил трудовые договоры. В связи с чем прокуратура обратилась в суд с иском, встав на защиту трудовых прав работников предприятия.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников