Прокуратура добивается возврата квартиры, которую челнинка продала мошенникам

Прокуратура добивается возврата квартиры, которую жительница Набережных Челнов продала мошенникам.

Выяснилось, что с мая по август мошенники убеждали 76-летнюю женщину, что «злоумышленники» скоро отберут у нее квартиру.

Она поверила телефонным мошенникам и продала свою квартиру, чтобы якобы сохранить деньги и имущество. После челнинка добавила свои сбережения и в итоге перевела на счет аферистам 4,1 миллиона рублей.

Прокурор города обратился с иском в суд, чтобы признать сделку недействительной и сохранить за женщиной право на квартиру. Иск находится на рассмотрении в суде.