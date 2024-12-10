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Прокуратура добивается возврата квартиры, которую челнинка продала мошенникам
Прокуратура добивается возврата квартиры, которую жительница Набережных Челнов продала мошенникам.
Выяснилось, что с мая по август мошенники убеждали 76-летнюю женщину, что «злоумышленники» скоро отберут у нее квартиру.
Она поверила телефонным мошенникам и продала свою квартиру, чтобы якобы сохранить деньги и имущество. После челнинка добавила свои сбережения и в итоге перевела на счет аферистам 4,1 миллиона рублей.
Прокурор города обратился с иском в суд, чтобы признать сделку недействительной и сохранить за женщиной право на квартиру. Иск находится на рассмотрении в суде.
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