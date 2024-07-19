Прокуратура добивается возврата денег жительнице Альметьевска, ставшей жертвой аферистов

В Альметьевске прокуратура добивается возврата денег местной жительнице, которая стала жертвой мошенников. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

По данным ведомства, в мае женщине позвонили мошенники, которые представились сотрудниками сотовой компании. Чтобы обезопасить денежные средства, она перевела на виртуальные счета мошенников более 6,8 млн рублей.

При расследовании уголовного дела была установлена личность одного из соучастников преступления, на счет которого была зачислена часть похищенных денег. В результате городская прокуратура встала на защиту прав местной жительницы и направила в суд исковое заявление о взыскании с участника мошеннической схемы суммы неосновательного обогащения. Иск находится на стадии рассмотрения.