Прокуратура добилась взыскания миллиона с осужденной экс-главы «Молодежного клуба» из РТ

В марте этого года экс-главу МБУ «Молодежный (подростковый) клуб» признали виновной в хищении денег во время трудоустройства «мертвых душ».

Ей назначили наказание в виде трех с половиной лет условно с испытательным сроком в два года.

Надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы взыскать с осужденной более миллиона рублей причиненного ей ущерба. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.