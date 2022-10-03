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Происшествия
3 октября 2022  08:14
Павел Климчак

Прокуратура добилась взыскания миллиона с осужденной экс-главы «Молодежного клуба» из РТ

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В марте этого года экс-главу МБУ «Молодежный (подростковый) клуб» признали виновной в хищении денег во время трудоустройства «мертвых душ».

Ей назначили наказание в виде трех с половиной лет условно с испытательным сроком в два года.

Надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы взыскать с осужденной более миллиона рублей причиненного ей ущерба. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#взыскание #Прокуратура РТ
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