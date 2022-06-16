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Ру Тат
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Происшествия
16 июня 2022  18:27
Полина Шевчук

Прокуратура добилась выплаты сотрудникам фирмы из Казани 4,4 млн долга по зарплате

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Как было установлено прокуратурой РТ, 22 сотрудника казанской компании «Таттрансгидромеханизация» не получили зарплату с июня 2019 года по декабрь 2020 года. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Долг по оплате труда превысил 4,4 млн рублей. Стоит отметить, что за задержку по зарплате компенсация сотрудникам также не была выплачена.

По инициативе надзорного ведомства было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

В адрес руководителя предприятия было внесено представление об устранении нарушений, а глава фирмы привлечен к административной ответственности за долги по зарплате.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками полностью погашена.
 

 

#долг по зарплате #Прокуратура РТ
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