Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после смертельного ДТП в Альметьевске

По поручению прокурора республики Илдуса Нафикова прокуратура Челнов проверила информацию в социальных сетях об уклонении от уголовной ответственности 38-летней женщины, которая насмерть сбила пешехода, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Смертельное ДТП произошло 26 апреля 2020 года. Тогда 38-летняя женщина за рулем Mazda совершила наезд на пешехода на улице Бахорина в Альметьевске и уехала с места ДТП. От полученных травм мужчина скончался в больнице через 11 дней.

По словам автоледи, она просто не заметила наезда на пешехода, и поэтому уехала.

Несмотря на гибель пешехода, уголовное дело не было возбуждено. Однако, прокуратура провела проверку и признала данное решение незаконным и необоснованным.

«В адрес начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности по районам Закамской зоны внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства», – уточнил Руслан Галиев.

После вмешательства в дело прокуратуры, было возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве.