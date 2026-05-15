Прокуратура добилась увеличения рейсов аэроэкспресса до аэропорта в Казани

Количество рейсов аэроэкспресса «Казань – Аэропорт» увеличили по требованию транспортной прокуратуры. Этому предшествовала проверка, проведенная надзорным ведомство.

Проверка установила, что высокий уровень пассажиропотока на маршруте «Казань – Аэропорт – Казань» сохраняется в связи со значительным количеством авиарейсов в международном аэропорту «Казань».

«Введены дополнительные рейсы аэроэкспресса. Теперь ежедневно курсируют 22 поезда, которые способны перевезти по маршруту более 16 тыс. человек», – говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.