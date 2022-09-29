Прокуратура добилась от приставов возврата москвичке денег, снятых за задолжницу из РТ

Прокуратура Кировского района Казани провела проверку по обращению жительницы Москвы, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, сотрудник Кировского районного отделения УФССП снял со счета москвички 40 тыс. рублей. Хотя должницей реально являлась жительница Казани, которая была родной тезкой жительницы Москвы.

«В адрес руководителя ГУФССП России по РТ внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое находится на стадии рассмотрения. До рассмотрения акта реагирования необоснованно списанные денежные средства в полном объеме возвращены заявительнице», – пояснил Галиев.