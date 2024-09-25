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Прокуратура добилась компенсации сестре сгоревшего заживо рабочего «Метроэлектротранса»
В Казани прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда родственнику рабочего предприятия «Метроэлектротранс» после несчастного случая. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Годом ранее сотрудник «Метроэлектротранс» случайно пролил растворитель на себя. После соприкосновения с огнем на нем загорелась одежда, он получил серьезные ожоги и впоследствии умер.
По итогам расследования инцидента со смертельным исходом комиссия установила вину старшего электромеханика и главного инженера электрохозяйства метрополитена.
Прокуратура района в интересах родной сестры погибшего направила иск в суд о взыскании компенсации морального вреда с предприятия. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме – женщине выплатили компенсацию.
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