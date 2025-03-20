Прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий осужденного депутата в РТ
Прокуратура Пестречинского района изучила дело местного жителя, признанного виновным в вождении автомобиля без прав. Он был депутатом Богородского сельского поселения и исполняющим обязанности главы муниципалитета.
Суд приговорил его к обязательным работам и лишил права управлять транспортом на год, а его автомобиль Kia Sportage конфисковали.
По закону, полномочия главы муниципального образования, депутата местного самоуправления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.
Прокуратура потребовала досрочной отставки депутата, и ее требование было удовлетворено. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.