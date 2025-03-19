news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 19 марта 2025 14:24

Прокуратура добилась, чтобы жителям деревни Алешкино спустя месяц вернули воду

Читайте нас в
Телеграм

Жительница деревни Алешкино обратилась в прокуратуру и рассказала, что с января по февраль в деревне не было воды.

После проверки выяснилось, что причиной отсутствия воды стала неисправность трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электроснабжение насосной станции. Из-за этого насос перестал подавать воду в дома.

Местные органы власти, ссылаясь на нехватку денег, не решали проблему.

Прокуратура внесла представление главе Новочершлинского сельского поселения с требованием незамедлительно устранить нарушения.

После вмешательства прокуратуры были найдены деньги для ремонта подстанции, и подача воды в деревню была возобновлена.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Ифтары в Татарстане: как провести коллективное разговение во время уразы

Ифтары в Татарстане: как провести коллективное разговение во время уразы

18 марта 2025
«Главное — без паники»: что делать при встрече со стаей бродячих собак

«Главное — без паники»: что делать при встрече со стаей бродячих собак

18 марта 2025