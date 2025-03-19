Прокуратура добилась, чтобы жителям деревни Алешкино спустя месяц вернули воду
Жительница деревни Алешкино обратилась в прокуратуру и рассказала, что с января по февраль в деревне не было воды.
После проверки выяснилось, что причиной отсутствия воды стала неисправность трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электроснабжение насосной станции. Из-за этого насос перестал подавать воду в дома.
Местные органы власти, ссылаясь на нехватку денег, не решали проблему.
Прокуратура внесла представление главе Новочершлинского сельского поселения с требованием незамедлительно устранить нарушения.
После вмешательства прокуратуры были найдены деньги для ремонта подстанции, и подача воды в деревню была возобновлена.