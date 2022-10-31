Прокуратура требует, чтобы власти Бугульмы убрали несанкционированную свалку

Как было установлено Татарской природоохранной межрайонной прокуратурой, в июне в Бугульме было обнаружена несанкционированная свалка строительного мусора на площади 1000 кв. метров. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В адрес главы исполкома города внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании незаконным бездействия местных властей.

Требования ведомства удовлетворены в полном объеме.

