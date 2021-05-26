Прокуратура добилась, чтобы в Лениногорске очистили частично засыпанное русло реки

Как удалось выяснить Татарской природоохранной межрайонной прокуратуре во время проверки, в 2018 году во время благоустройства парка в Лениногорске подрядчик компания «Сарет» частично засыпала русло реки Камышла. При этом исполком города своевременно не выявил и не устранил нарушения.

Надзорное ведомство возбудила в отношении ООО «Сарет» административное дело по статье «Нарушение законодательства об экологической экспертизе» и оштрафовала компанию на 50 тыс. рублей.

Кроме того, в адрес руководства исполкома города внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь к ответственности должностных лиц.

После вмешательства прокуратура русло реки было полностью восстановлено.

