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Ру Тат
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26 мая 2021  15:27
Полина Шевчук

Прокуратура добилась, чтобы в Лениногорске очистили частично засыпанное русло реки

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Как удалось выяснить Татарской природоохранной межрайонной прокуратуре во время проверки, в 2018 году во время благоустройства парка в Лениногорске подрядчик компания «Сарет» частично засыпала русло реки Камышла. При этом исполком города своевременно не выявил и не устранил нарушения.

Надзорное ведомство возбудила в отношении ООО «Сарет» административное дело по статье «Нарушение законодательства об экологической экспертизе» и оштрафовала компанию на 50 тыс. рублей. 

Кроме того, в адрес руководства исполкома города внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь к ответственности должностных лиц.

После вмешательства прокуратура русло реки было полностью восстановлено.
 

 

 

#природоохранная прокуратура #русло реки #очистили русло реки
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