Прокуратура добилась, чтобы ребенка-инвалида из Зеленодольска обеспечили колясками

В Зеленодольске прокуратура помогла матери обеспечить ребенка-инвалида колясками, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что в 2023 году женщина обращалась в социальный фонд, где оставила заявление об обеспечении ребенка комнатной и прогулочной креслами-колясками, однако обращение ее оставили без внимания.

Прокуратура направлиа в отделение требование устранить нарушения закона. В результате оба кресла ребенку выдали.