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Прокуратура добилась, чтобы ребенка-инвалида из Зеленодольска обеспечили колясками
В Зеленодольске прокуратура помогла матери обеспечить ребенка-инвалида колясками, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Выяснилось, что в 2023 году женщина обращалась в социальный фонд, где оставила заявление об обеспечении ребенка комнатной и прогулочной креслами-колясками, однако обращение ее оставили без внимания.
Прокуратура направлиа в отделение требование устранить нарушения закона. В результате оба кресла ребенку выдали.
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