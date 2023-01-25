Прокуратура добилась, чтобы приставы сняли арест со счета пенсионера-инвалида в Казани

Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку по жалобе местного жителя на действия судебных приставов, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в декабре 2016 года на пенсионера-инвалида второй группы в отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство по взысканию долга по кредиту.

В ноябре 2022 года судебный пристав наложил арест на банковский счет заявителя, на который приходила пенсия. Из-за этого доход мужчины стал ниже прожиточного минимума.

«В целях защиты прав заявителя принесен протест на постановление судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на пенсию заявителя», – уточнил Галиев.

После вмешательства прокуратуры права пенсионера восстановлены и арест с банковского счета снят.