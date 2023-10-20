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Прокуратура добилась, чтобы предприятие в Агрызе выплатило более 1 млн долга по зарплате
Прокуратура Агрызского района Республики Татарстан провела проверку в Управлении строительства Агрызского района и выявила нарушения. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, предприятие не выплатило 126 сотрудникам зарплату за сентябрь 2023 года. Общая сумма задолженности составила свыше 1 млн рублей.
В итоге директору предприятия было внесено преставление об устранении нарушений и возбуждено административное дело о невыплате зарплаты.
После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.
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