Прокуратура добилась, чтобы многодетной семье из РТ пересчитали соцвыплаты

В Новошешминском районе Татарстана прокуратура провела проверку по обращению матери восьмерых детей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Многодетная мама рассказала, что в 2020-2021 годах сотрудники местного отдела соцзащиты при расчете ошибочно учли дополнительные соцвыплаты, установленные Владимиром Путиным. Это привело к увеличению среднедушевого дохода семьи, в связи с этим семье урезали выплаты.

Прокуратура провела проверку и направила в суд иск к местному отделу соцстраха с требованием пересчитать выплаты. Суд иск удовлетворил. Многодетной семье пересчитали выплаты на сумму почти 200 тыс. рублей.