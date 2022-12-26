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Ру Тат
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Происшествия
26 декабря 2022  18:48
Полина Шевчук

Прокуратура добилась, чтобы многодетной семье из РТ пересчитали соцвыплаты

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В Новошешминском районе Татарстана прокуратура провела проверку по обращению матери восьмерых детей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Многодетная мама рассказала, что в 2020-2021 годах сотрудники местного отдела соцзащиты при расчете ошибочно учли дополнительные соцвыплаты, установленные Владимиром Путиным. Это привело к увеличению среднедушевого дохода семьи, в связи с этим семье урезали выплаты.

Прокуратура провела проверку и направила в суд иск к местному отделу соцстраха с требованием пересчитать выплаты. Суд иск удовлетворил. Многодетной семье пересчитали выплаты на сумму почти 200 тыс. рублей.

#социальные выплаты #Прокуратура РТ
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