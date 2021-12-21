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Происшествия
21 декабря 2021  15:26
Павел Климчак

Прокуратура добилась, чтобы коммунальщики оплатили жителю РТ ущерб от наезда авто на люк

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В мае 86-летний житель Мензелинска на улице Строителей наехал на открытый канализационный люк. В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения, ущерб составил более 140 тысяч рублей.

Мужчина обратился в АО «Коммунальные сети Мензелинского района» с требованием о возмещении ущерба, однако там ему отказали. Тогда он обратился в районную прокуратуру, которая начала проверку.

Надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил исковые требования прокуратуры и взыскал с городского исполкома 140 тысяч рублей в пользу пожилого мужчины для ремонта автомобиля. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#открытые люки #Прокуратура
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