Прокуратура добилась, чтобы коммунальщики оплатили жителю РТ ущерб от наезда авто на люк

В мае 86-летний житель Мензелинска на улице Строителей наехал на открытый канализационный люк. В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения, ущерб составил более 140 тысяч рублей.

Мужчина обратился в АО «Коммунальные сети Мензелинского района» с требованием о возмещении ущерба, однако там ему отказали. Тогда он обратился в районную прокуратуру, которая начала проверку.

Надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил исковые требования прокуратуры и взыскал с городского исполкома 140 тысяч рублей в пользу пожилого мужчины для ремонта автомобиля. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.