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Происшествия 29 августа 2023 18:17

Прокуратура добилась, чтобы казанская фирма выплатила 395 тыс. долга по зарплате

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Прокуратура Казани провела проверку соблюдения трудовых прав рабочих в организации «Северо-Поволжское Объединение» после обращения рабочих, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, 6 рабочим организации не заплатили зарплату за февраль 2023 года. Долг предприятия составил 395 тысяч рублей.

В адрес руководителя предприятия было внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В итоге рабочим выплатили долг в полном объеме.

#Прокуратура РТ #долги по зарплате
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