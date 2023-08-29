Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура добилась, чтобы казанская фирма выплатила 395 тыс. долга по зарплате
Прокуратура Казани провела проверку соблюдения трудовых прав рабочих в организации «Северо-Поволжское Объединение» после обращения рабочих, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, 6 рабочим организации не заплатили зарплату за февраль 2023 года. Долг предприятия составил 395 тысяч рублей.
В адрес руководителя предприятия было внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
В итоге рабочим выплатили долг в полном объеме.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа