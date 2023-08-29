Прокуратура добилась, чтобы казанская фирма выплатила 395 тыс. долга по зарплате

Прокуратура Казани провела проверку соблюдения трудовых прав рабочих в организации «Северо-Поволжское Объединение» после обращения рабочих, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, 6 рабочим организации не заплатили зарплату за февраль 2023 года. Долг предприятия составил 395 тысяч рублей.

В адрес руководителя предприятия было внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В итоге рабочим выплатили долг в полном объеме.