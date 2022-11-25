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Ру Тат
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Происшествия
25 ноября 2022  18:11
Полина Шевчук

Прокуратура добилась, чтобы инвалиду из Татарстана выдали средства гигиены

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Прокуратура Рыбно-Слободского района провела проверку информации, что инвалида первой группы не обеспечивают необходимыми средствами гигиены, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

К мужчине приезжали заместитель прокурора района Ранис Муксинов совместно с представителями муниципалитета, социальных служб и СК. Выяснилось, что по программе индивидуальной реабилитации инвалиду положены подгузники, однако он не оставил соответствующую заявку через сайт госуслуг.

Сотрудники прокуратуры объяснили мужчине, как заполнять необходимые документы и отправили запрос в ФСС.

Татарстанца полностью обеспечили необходимыми средствами гигиены, а также в преддверии Международного дня инвалидов ему вручили продуктовый набор.

«Между тем прокуратура намерена проверить в целом работу районных социальных служб в части обеспечения инвалидов техническими средствами  реабилитации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – пояснил Галиев.

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