news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
15 февраля 2022  11:17
Полина Шевчук

Прокуратура добилась, чтобы городское кладбище Челнов очистили от снега

news_top_970_100

В СМИ и соцсетях появилась информация, что на кладбище в Челнах люди не могут пройти к могилам из-за сугробов.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, инцидент произошел 10 февраля. Установлено, что территория кладбища была не очищена от снега, из-за чего люди не смогли пройти к месту захоронения.

По закону, поддерживать уход за кладбищем должна специализированная служба по вопросам похоронного дела, а именно МАУ «Дирекция городского хозяйства». Они не выполнили свои обязанности по своевременной очистке территории кладбища от снега.

Благодаря прокуратуре нарушения устранили – территорию кладбища очистили от снега.

#очистка снега #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное