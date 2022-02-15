Прокуратура добилась, чтобы городское кладбище Челнов очистили от снега

В СМИ и соцсетях появилась информация, что на кладбище в Челнах люди не могут пройти к могилам из-за сугробов.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, инцидент произошел 10 февраля. Установлено, что территория кладбища была не очищена от снега, из-за чего люди не смогли пройти к месту захоронения.

По закону, поддерживать уход за кладбищем должна специализированная служба по вопросам похоронного дела, а именно МАУ «Дирекция городского хозяйства». Они не выполнили свои обязанности по своевременной очистке территории кладбища от снега.

Благодаря прокуратуре нарушения устранили – территорию кладбища очистили от снега.