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Новости Татарстана и Казани
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Прокуратура добилась, чтобы 21-летнему инвалиду в Казани предоставили законное жилье
Благодаря вмешательству надзорного ведомства в Казани инвалиду с детства выделили благоустроенное жилье, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Проверку прокуратура организовала после того, как к ним обратилась мать местного жителя – 21-летнего инвалида.
Как выяснилось, в марте 2017 года женщина посетила администрацию Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана, где написала заявление о постановке семьи на учет, как нуждающуюся в улучшении жилищных условий.
Женщине там отказали, мотивировав это тем, что совокупный уровень обеспеченности общей площадью жилья на одного человека превышает 12 квадратных метров.
Это решение прокуратура сочла незаконным и необоснованным, обратилась с иском в суд Казани, и тот удовлетворил требования ведомства в полном объеме.
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