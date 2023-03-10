Прокуратура добилась, чтобы 21-летнему инвалиду в Казани предоставили законное жилье

Благодаря вмешательству надзорного ведомства в Казани инвалиду с детства выделили благоустроенное жилье, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Проверку прокуратура организовала после того, как к ним обратилась мать местного жителя – 21-летнего инвалида.

Как выяснилось, в марте 2017 года женщина посетила администрацию Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана, где написала заявление о постановке семьи на учет, как нуждающуюся в улучшении жилищных условий.

Женщине там отказали, мотивировав это тем, что совокупный уровень обеспеченности общей площадью жилья на одного человека превышает 12 квадратных метров.

Это решение прокуратура сочла незаконным и необоснованным, обратилась с иском в суд Казани, и тот удовлетворил требования ведомства в полном объеме.