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Прокуратура через суд потребовала запретить полеты на площадке Куралово близ Казани
На посадочной площадке в Верхнеуслонском районе транспортная прокуратура выявила очередные нарушения.
Как сообщают в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, на посадочной площадке Куралово проводятся платные экскурсии на самолетах без наличия необходимых сертификатов. Это нарушение может привести к опасным ситуациям в воздухе, а также к риску для жизни и здоровья пассажиров.
В связи с этим Татарский транспортный прокурор обратился в суд с требованием запретить воздушные экскурсии, результаты рассмотрения мер реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.
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