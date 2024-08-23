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Происшествия 23 августа 2024 18:38

Прокуратура через суд потребовала запретить полеты на площадке Куралово близ Казани

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На посадочной площадке в Верхнеуслонском районе транспортная прокуратура выявила очередные нарушения.

Как сообщают в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, на посадочной площадке Куралово проводятся платные экскурсии на самолетах без наличия необходимых сертификатов. Это нарушение может привести к опасным ситуациям в воздухе, а также к риску для жизни и здоровья пассажиров.

В связи с этим Татарский транспортный прокурор обратился в суд с требованием запретить воздушные экскурсии, результаты рассмотрения мер реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.

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