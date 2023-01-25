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Ру Тат
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Происшествия
25 января 2023  21:21
Алексей Новиков

Прокуратура Челнов проверяет информацию об избиении подростка водителем маршрутки

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Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как водитель маршрутного такси в Набережных Челнах вступил в конфликт с несовершеннолетним юношей.

В комментариях к ролику сообщалось, что водитель избил подростка за то, что тот не оплатил проезд.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура проводит проверку этой информации.

По ее результатам будет вынесено соответствующее решение. 

#Набережные Челны #Дорожный конфликт
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