Прокуратура Челнов проверяет информацию об избиении подростка водителем маршрутки
Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как водитель маршрутного такси в Набережных Челнах вступил в конфликт с несовершеннолетним юношей.
В комментариях к ролику сообщалось, что водитель избил подростка за то, что тот не оплатил проезд.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура проводит проверку этой информации.
По ее результатам будет вынесено соответствующее решение.