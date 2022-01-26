Прокуратура Бугульмы требует от городских УК убрать снег и наледь с крыш домов

Бугульминская городская прокуратура установила, что на крышах многих жилых домов образовались снег толщиной более 30 см, наледь, сосульки. Это может создать угрозу жизни и здоровью жителей, а также их имуществу.

В связи с этим надзорное ведомство потребовало от 11 городских управляющих компаний очистить крыши их домов от снега и наледи.

Ведомство также проследит за ходом работ, как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.